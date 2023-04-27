Армен Мнацаканян объяснил, чем глава Новоржевского района заслужила «неуд»

14:28, 27 апреля 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян оценил работу главы Новоржевского района Софьи Пугачевой как неудовлетворительную. Свое мнение он высказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Глава района должен быть хозяйственником. Но за хозяйство и благоустройство в районе в большей степени отвечают главы волостей, председатели и члены ТОС, депутаты Собрания и сильные общественники. Площадки для ТКО, благоустройство зон отдыха, благоустройство воинских захоронений, обустройство детских площадок – масса полезных дел за ТОСами», - написал Армен Мнацаканян.

По его словам, благодаря хозяйственности глав волостей обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения. «Мы помним, как в одной из деревень сгорел насос, и население 2 месяца оставалось без нормального водоснабжения. Потому что администрация района «быстро» собирала документы и выходила на Собрание депутатов с вопросом выделения волости дополнительных средств на насос. Вот хозяйственный вопрос. Жизненно важный! И реакция на него главы и подчиненных», - привел пример заместитель председателя Собрания.

Он обратил внимание, что жалобы на недостаток финансовых средств со стороны администрации не компенсируются их усилиями по участию в федеральных и региональных проектах и программах. «Свежий пример: район чуть было не остался за бортом хорошо себя зарекомендовавшей программы по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Тема о том, как глава района в постановлении путает свой муниципалитет с областным центром, широко освещалась в СМИ, не буду пересказывать эту откровенно гротескную, анекдотичную, но совершенно не смешную ситуацию. Про нарушения, выявленные в работе администрации района Счетной палатой, также хорошо известно», - отметил Армен Мнацаканян.



Заместитель председателя Собрания также заметил, что тема помощи участникам СВО в районе – прерогатива общественников, неравнодушных людей, депутатов Собрания и его председателя.

«В других муниципалитетах именно администрации берут на себя эту важную миссию. Но не в Новоржеве. После прошлогоднего скандала с символами Z и V это, к сожалению, неудивительно. Работа администрации района и муниципального Собрания не выстроена, едва ли лучше ситуация в отношении регионального правительства. При этом я не могу назвать примера, когда бы в объективных обстоятельствах и правительство, и губернатор отказали бы в помощи Новоржевскому району. Это конструктивный подход к работе? Скорее формальный. За него и «неуд» главе, отчет принят к сведению», - заключил Армен Мнацаканян.

Ранее сообщалось, что депутаты сочли работу главы Новоржевского района неудовлетворительной.