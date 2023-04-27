Армен Мнацаканян объяснил, чем глава Новоржевского района заслужила «неуд»
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян оценил работу главы Новоржевского района Софьи Пугачевой как неудовлетворительную. Свое мнение он высказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Глава района должен быть хозяйственником. Но за хозяйство и благоустройство в районе в большей степени отвечают главы волостей, председатели и члены ТОС, депутаты Собрания и сильные общественники. Площадки для ТКО, благоустройство зон отдыха, благоустройство воинских захоронений, обустройство детских площадок – масса полезных дел за ТОСами», - написал Армен Мнацаканян.
По его словам, благодаря хозяйственности глав волостей обеспечивается нормальная жизнедеятельность населения. «Мы помним, как в одной из деревень сгорел насос, и население 2 месяца оставалось без нормального водоснабжения. Потому что администрация района «быстро» собирала документы и выходила на Собрание депутатов с вопросом выделения волости дополнительных средств на насос. Вот хозяйственный вопрос. Жизненно важный! И реакция на него главы и подчиненных», - привел пример заместитель председателя Собрания.
Он обратил внимание, что жалобы на недостаток финансовых средств со стороны администрации не компенсируются их усилиями по участию в федеральных и региональных проектах и программах. «Свежий пример: район чуть было не остался за бортом хорошо себя зарекомендовавшей программы по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Тема о том, как глава района в постановлении путает свой муниципалитет с областным центром, широко освещалась в СМИ, не буду пересказывать эту откровенно гротескную, анекдотичную, но совершенно не смешную ситуацию. Про нарушения, выявленные в работе администрации района Счетной палатой, также хорошо известно», - отметил Армен Мнацаканян.
Заместитель председателя Собрания также заметил, что тема помощи участникам СВО в районе – прерогатива общественников, неравнодушных людей, депутатов Собрания и его председателя.
«В других муниципалитетах именно администрации берут на себя эту важную миссию. Но не в Новоржеве. После прошлогоднего скандала с символами Z и V это, к сожалению, неудивительно. Работа администрации района и муниципального Собрания не выстроена, едва ли лучше ситуация в отношении регионального правительства. При этом я не могу назвать примера, когда бы в объективных обстоятельствах и правительство, и губернатор отказали бы в помощи Новоржевскому району. Это конструктивный подход к работе? Скорее формальный. За него и «неуд» главе, отчет принят к сведению», - заключил Армен Мнацаканян.
Ранее сообщалось, что депутаты сочли работу главы Новоржевского района неудовлетворительной.
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