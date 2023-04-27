Псковский политтехнолог — о работе Софьи Пугачёвой: Нужно ставить кол

18:48, 27 апреля 2023, ПАИ

Неудовлетворительную оценку работы главы Новоржевского района прокомментировал руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» и политтехнолог Илья Стрелков в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На сессии Новоржевского Собрания депутатов было принято решение дать неудовлетворительную оценку главе муниципалитета Софье Пугачёвой, то есть двойку, а я считаю, что нужно ставить оценку «кол». Она реально это заслуживает, потому что то, что творилось в районе под её администрированием, — это полный кошмар», — сказал Илья Стрелков.

По его словам, партия «Яблоко» «не научилась ставить профессиональных глав», которые будут правильно взаимодействовать со структурами муниципалитета и области. «Они работают сами по себе, совершенно не думают про людей, своих же избирателей. А депутаты в итоге указали на то, что глава — непрофессионал», — отметил политтехнолог.

Он также выразил уверенность в том, что на сентябрьских выборах в муниципалитете победит партия «Единая Россия». «Избиратели поняли, что нынешняя ситуация — это откровенный популизм и больше там ничего, кроме громких слов, нет, а нужно реальное дело. Вся работа «яблочников» не соответствует здравому смыслу, у них у всех есть одна общая характерная черта — зелёная яблочная кровь», — заметил Илья Стрелков.

Он подчеркнул, что в работе Софьи Пугачёвой было много недоработок. «Практически всё, к чему она прикасается, просто горит. Например, это копипаст документов Пскова, когда в её документах Новоржевского района появляется название города Пскова», — сказал политтехнолог.

По его словам, «ещё один гвоздь в крышку своего политического гроба» Софья Пугачёва вбила в момент, когда в период серьёзных подтоплений в районе во время паводка она выложила в социальных сетях «художественные, совсем не соответствующие ситуации фотографии».

Он отметил, что это был «не самый приятный момент» для района. Илья Стрелков сказал, что в такой ситуации глава должна была администрировать действия: работать с различными службами, инфраструктурами и областными властями. «Но она этого не делала, зато она встала в эту лужу, потому что поняла, что нужно срочно реабилитироваться, чтобы показать, как ей плохо. Действительно, это сыграло ей в минус, она получила сотню негативных комментариев в социальных сетях, а также в политических телеграм-каналах, её прозвали показушницей», — отметил политтехнолог.

«Всё, что произошло в районе, — это громадный минус Льву Шлосбергу. Он говорил, что он крутой политтехнолог, хотя оказывается, что нет. Он теряет район за районом, такие оплошности ему не простятся, скоро он, наверное, отчалит навсегда из нашего региона», — заключил Илья Стрелков, добавив, что избиратели на сентябрьских выборах должны сделать выбор в сторону «настоящих профессионалов».

Ранее сообщалось, что на сессии 27 апреля 13 из 15 присутствовавших депутатов Новоржевского районного Собрания проголосовали за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой в 2022 году.