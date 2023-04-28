Производство пластмассы выросло в Псковской области в два раза

11:07, 28 апреля 2023, ПАИ

Объемы промышленного производства в Псковской области в январе – марте выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Псковстат.

Положительную динамику показали обрабатывающие производства – они увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с январем – мартом 2022 года на 10,8%. Максимальный рост объемов производства продемонстрировало производство химических веществ и химических продуктов – в 2,3 раза; производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,2 раза; производство прочих транспортных средств и оборудования – на 92%.

Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы выпуска на 1%; добыча полезных ископаемых сократилась на 15,3%; отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали снижение на 31,5%.