В Псковском кремле состоится более 20 показов мультимедийного шоу
Более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдет на территории Довмонтова города в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая. Об этом сообщил представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Последний показ будет 9 мая, всего будет 11 дней. В итоге мы сделаем больше 20 показов», - сказал он. Дмитрий Волхонов также подчеркнул, что история не будет искажена - псковичам покажут только реальные исторические факты.
Билеты можно приобрести в кассе БКЗ областной филармонии, дети до 12 лет смогут увидеть шоу бесплатно.
Ранее сообщалось, что в Псковском кремле идет прогон мультимедийного спектакля. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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