Об обновлении Полистовского заповедника рассказал его директор

17:51, 28 апреля 2023, ПАИ

Про новинки в инфраструктуре Полистовского природного заповедника рассказал директор заповедника Николай Кораблев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, в настоящее время идет капитальный ремонт административного здания в поселке Бежаницы. «Это здание совмещает функции и административного, и помещения, где расположены экспозиции. В начале осени мы планируем завершить ремонт. Здание будет выглядеть по-новому, уже будет восприниматься как здание, достойное федерального бюджетного учреждения», - подчеркнул он.

Он добавил, что также сейчас идет работа над обновлением экскурсионных маршрутов после зимы, закончить его должны уже на следующей неделе.

«Ну и уже финишные работы проводим на маршруте «Люди и леса», - отметил Николай Кораблев.