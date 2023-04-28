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Культура

Новый маршрут «Люди и леса» появится в Полистовском заповеднике

Новый эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса» появится в Полистовском заповеднике с середины мая. Об этом сообщил директор заповедника Николай Кораблев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

«В прошлом году при поддержке Ростуризма и с партнерами мы начали проект «Люди и леса», в этом году мы его уже завершили - речь о строительстве инфраструктуры, и сейчас мы занимаемся тем, что подготавливаем местных жителей деревни Гоголево для того, чтобы они могли сопровождать туристические экскурсии. Потому что маршрут посвящен и природе заповедника, и истории местности, этнографии, рассказ из первых уст всегда лучше воспринимается туристами», - сказал он. 

Николай Кораблев отметил, что турист сам может выбрать, как пройти маршрут: самостоятельно, так как есть навигация, информационные указатели, стенды, или же заказать экскурсию от местного жителя или сотрудника заповедника. «Турист под себя может составить пакет услуг, который ему будет интересен», - уточнил он.

«Маршрут интересен тем, что он небольшой по продолжительности, он может начинаться от гостевого дома и тогда займет примерно 3,5-4 километра, а также можно подъехать поближе к началу самой тропы, и это существенно сократит расстояние и время», - объяснил Николай Кораблев.  

По словам директора заповедника, маршрут пролегает по наиболее типичным экосистемам заповедника, в основном он проходит через лес, прилегающий к территории заповедника, и заканчивается всё вышкой на верховом болоте, откуда можно полюбоваться болотным пейзажем, «который привлекает туристов». 

Николай Кораблев подчеркнул, что экскурсия рассчитана на широкую целевую аудиторию - это могут быть семьи с детьми, взрослые люди, могут быть организованные школьные группы.

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