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Экономика

Псковские налоговики проведут вебинары на тему ЕНС

Об уменьшении налога на УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы, кто и когда обязан представлять уведомления об исчисленных суммах в 2023 году, расскажут псковским предпринимателям на вебинарах УФНС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

 3 и 4 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинары на тему ЕНС, в ходе которых расскажут об уведомлениях об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховым взносам и как уменьшить налог на УСН и ПСН в счет уплаченных страховых взносов. Начало каждого вебинара в 11:00.

Подключиться к ним можно по ссылкам:

3 мая - https://w.sbis.ru/webinar/26d682cd-4981-4a4b-a137-4bfddb26abd5

4 мая - https://w.sbis.ru/webinar/c72641c2-dd6e-44f6-a637-557b48bdfb44

Если взносы уплачиваются досрочно и нужно уменьшить налог на УСН и ПСН, то уплаченную досрочно сумму можно зачесть в счет будущих начислений. Для этого нужно подать заявление о распоряжении по статье 78 НК РФ. Из него должно быть понятно, что уплачены именно страховые взносы, напомнили в налоговой.

Заявление подается в налоговый орган в электронной форме по ТКС и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Также его можно направить в электронной форме через личный кабинет, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью.

Более подробную информацию о порядке уменьшения налогов УСН  и ПСН за счет страховых взносов можно получить на вебинарах.

         

 

         

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