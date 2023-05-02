Новое шоу покажут в рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

16:20, 02 мая 2023, ПАИ

Новое мультимедийное шоу покажут в Пскове в рамках фестиваля «Музыка на воде» этим летом. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы пытаемся применять различные технологии. Каждый раз мы пытаемся вносить какой-то новый элемент, чтобы они не были однотипными», - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, мультимедийное представление покажут на воде.

«Также в этом году пройдут дни Псковской области в Витебске, там тоже будет показан мультимедийный спектакль. Мы планируем большую программу, хотим жителей и гостей Витебской области полностью влюбить в себя [в Псковскую область. – Прим. ред. ], всех будем приглашать, ведь есть что посмотреть и есть то, что нас объединяет, – и это не только братская дружба, не только то, что мы соседи, у нас даже основатель один и тот же, ведь Псков и Витебск основала княгиня Ольга», - отметила председатель профильного комитета.

Напомним, что более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдёт в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая.