Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Новое шоу покажут в рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

Новое мультимедийное шоу покажут в Пскове в рамках фестиваля «Музыка на воде» этим летом. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы пытаемся применять различные технологии. Каждый раз мы пытаемся вносить какой-то новый элемент, чтобы они не были однотипными», - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, мультимедийное представление покажут на воде.  

«Также в этом году пройдут дни Псковской области в Витебске, там тоже будет показан мультимедийный спектакль. Мы планируем большую программу, хотим жителей и гостей Витебской области полностью влюбить в себя [в Псковскую область. – Прим. ред. ], всех будем приглашать, ведь есть что посмотреть и есть то, что нас объединяет, – и это не только братская дружба, не только то, что мы соседи, у нас даже основатель один и тот же, ведь Псков и Витебск основала княгиня Ольга», - отметила председатель профильного комитета.

Напомним, что более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдёт в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Великолучане взяли два Гран-при конкурса «Лучшие танцоры года»
02 мая 2023

Выставка «С именем Александра Невского...» открылась в псковском музее
02 мая 2023

Как Псковская область намерена попасть в Книгу рекордов Гиннесса, расскажут на «Серебряном дожде»

02 мая 2023

Выставка «Полибинский парк» открылась в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
02 мая 2023

Покровская башня в Пскове открылась для посещения
02 мая 2023

Островские художники проиллюстрировали сказку дочери актера Алексея Баталова
01 мая 2023

Спектакль «Зойкина квартира» собрал в Пскове полный зал
01 мая 2023

Час здоровья провели для островского клуба «Русские посиделки»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...