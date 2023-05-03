Саксофонист Игорь Бутман выступит на Днях пушкинской поэзии

10:43, 03 мая 2023, ПАИ

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман станет одним из хедлайнеров Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятие пройдет в Псковской области в июне. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Ольга Тимофеева отметила, что Игорь Бутман выступит на главной сцене фестиваля в Михайловском. «Я думаю, что в рамках вечерней программы будет интересно на поляне послушать джаз», – сказала руководитель профильного комитета.

Откроет мероприятие, по словам гостьи студии, Детская филармония. «Это будет второе их вступление, они уже готовятся и очень волнуются», - поделилась Ольга Тимофеева. Также гостям мероприятия представят оперу «Алеко».

На территории поляны будет создано несколько локаций. «Они будут напоминать музей – это ожившие экспонаты. В прошлом году всем понравилась «Страна Картония», в этом году она тоже будет, они для нас специально разработали программу. Будут и барабанщики, и куклы Пежо», - добавила она.