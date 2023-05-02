Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги конкурса изобретений стали известны в Пскове

Итоги межрегионального конкурса инженерного творчества подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». Соревнования проходили в течение четырёх дней и собрали более 30 детей из Пскова, Великих Лук и Кировска (Ленинградская область). Все школьники — воспитанники сети детских технопарков «Кванториум». 

Команды соревновались в двух направлениях — разрабатывали концепцию собственного производства и продумывали интерактивные решения в сфере образования, искусства и игр.

В первом направлении победу одержала команда "Proтворить". Алексей Красилов, Елизавета Лазуткина и Илья Щембелов под руководством наставника Игоря Лубягина создали прототип медиапада для работы в профессиональных программах. Устройство может быть собрано под конкретный запрос и представляет собой горячие клавиши для работы, например, в программах для дизайна. Подобные разработки есть на зарубежном рынке, псковская команда продумала свой аналог и пути реализации.

Во втором треке участники команды «Экипаж» из Пскова  (Матвей Чирков, Никита Артамонов, наставник — Максим Васильев) разработали прототип устройства для изучениях химических элементов. Команда спроектировала и изготовила корпус, сделала необходимую электронику (плату, экран и прошивку), продумала наполнение. Разработка подходит для самопроверки или тестирования на уроках.

Матвей Чирков рассказал, что он ещё не начал изучать химию, поэтому при работе над проектом уже получил первые знания в этой сфере: «Рядом с нами на столе стояла таблица Менделеева, поэтому решили сделать проект на эту тему. Первый раз удалось выиграть в конкурсе, рад, что наша разработка понравилась жюри».

Победителем в номинации «Наше почтение» стала команда из Великих Лук. Артём Николаев, Никита Хоменков (наставник — Екатерина Михайлова) презентовали прототип домика для котов и кошек. Такое устройство, считает команда, позволит оставлять животное без присмотра на несколько дней.

«Мы проводим «Мейкертон» пятый год подряд, каждый раз собираем людей, которые увлечены инженерным творчеством, изобретательством и желанием сделать жизнь проще и лучше», — отметил организатор конкурса, наставник ДТ «Кванториум Псков» Дмитрий Шаманов. 

Выставляли баллы и задавали вопросы участникам основатель мастерской Gordeen, инженер Вячеслав Гордин, наставник хайтека ДТ «Кванториум Псков», инженер Сергей Красницкий и учитель истории лицея № 4, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2023» Иван Марченко.

В помощь командам в течение конкурсных дней проходили лекции и мастер-классы. О том, как обозначить проблемную область, прописать цель и задачи, рассказал заместитель директора по образовательной деятельности Александр Цветков. В особенности организации собственного производства кванторианцев погружал Вячеслав Гордин, о тонкостях экономического расчёта рассказал предприниматель, финансист и инвестор Евгений Диденко.

Команды-победители были отмечены памятными подарками спонсоров мероприятия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Отключение водоснабжения в некоторых домах и школе произойдет завтра в Печорах

02 мая 2023

Сильный шквалистый ветер и дожди настигли Псковскую область
02 мая 2023

Итоги конкурса изобретений стали известны в Пскове

02 мая 2023

Посылки для военнослужащих отправили сотрудники Красногородской спецшколы

02 мая 2023

На 7,9% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге
02 мая 2023

Псковский студент принял участие во всероссийском слёте студенческих обществ

02 мая 2023

Псковские газовики готовят Вечные огни к Дню Победы
02 мая 2023

Школу для одаренных детей построят в Псковской области к сентябрю 2025 года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...