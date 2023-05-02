Итоги конкурса изобретений стали известны в Пскове

19:35, 02 мая 2023, ПАИ

Итоги межрегионального конкурса инженерного творчества подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». Соревнования проходили в течение четырёх дней и собрали более 30 детей из Пскова, Великих Лук и Кировска (Ленинградская область). Все школьники — воспитанники сети детских технопарков «Кванториум».

Команды соревновались в двух направлениях — разрабатывали концепцию собственного производства и продумывали интерактивные решения в сфере образования, искусства и игр.

В первом направлении победу одержала команда "Proтворить". Алексей Красилов, Елизавета Лазуткина и Илья Щембелов под руководством наставника Игоря Лубягина создали прототип медиапада для работы в профессиональных программах. Устройство может быть собрано под конкретный запрос и представляет собой горячие клавиши для работы, например, в программах для дизайна. Подобные разработки есть на зарубежном рынке, псковская команда продумала свой аналог и пути реализации.

Во втором треке участники команды «Экипаж» из Пскова (Матвей Чирков, Никита Артамонов, наставник — Максим Васильев) разработали прототип устройства для изучениях химических элементов. Команда спроектировала и изготовила корпус, сделала необходимую электронику (плату, экран и прошивку), продумала наполнение. Разработка подходит для самопроверки или тестирования на уроках.

Матвей Чирков рассказал, что он ещё не начал изучать химию, поэтому при работе над проектом уже получил первые знания в этой сфере: «Рядом с нами на столе стояла таблица Менделеева, поэтому решили сделать проект на эту тему. Первый раз удалось выиграть в конкурсе, рад, что наша разработка понравилась жюри».

Победителем в номинации «Наше почтение» стала команда из Великих Лук. Артём Николаев, Никита Хоменков (наставник — Екатерина Михайлова) презентовали прототип домика для котов и кошек. Такое устройство, считает команда, позволит оставлять животное без присмотра на несколько дней.

«Мы проводим «Мейкертон» пятый год подряд, каждый раз собираем людей, которые увлечены инженерным творчеством, изобретательством и желанием сделать жизнь проще и лучше», — отметил организатор конкурса, наставник ДТ «Кванториум Псков» Дмитрий Шаманов.

Выставляли баллы и задавали вопросы участникам основатель мастерской Gordeen, инженер Вячеслав Гордин, наставник хайтека ДТ «Кванториум Псков», инженер Сергей Красницкий и учитель истории лицея № 4, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2023» Иван Марченко.

В помощь командам в течение конкурсных дней проходили лекции и мастер-классы. О том, как обозначить проблемную область, прописать цель и задачи, рассказал заместитель директора по образовательной деятельности Александр Цветков. В особенности организации собственного производства кванторианцев погружал Вячеслав Гордин, о тонкостях экономического расчёта рассказал предприниматель, финансист и инвестор Евгений Диденко.

Команды-победители были отмечены памятными подарками спонсоров мероприятия.