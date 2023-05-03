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Экономика

Цены на квартиры обсудят в эфире «Серебряного дождя»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 3 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Роман Максименко, генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ». 

Какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости? Что будет с ценами на квартиры? Что лучшие выбрать — новостройку или вторичное жильё? Много ли желающих переехать за город? Жители каких регионов скупают недвижимость в Псковской области? Растёт ли стоимость аренды жилья и можно ли снять на лето дачу?   

Об этом и многом другом — слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».

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