Цены на квартиры обсудят в эфире «Серебряного дождя»

11:19, 03 мая 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 3 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Роман Максименко, генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ».

Какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости? Что будет с ценами на квартиры? Что лучшие выбрать — новостройку или вторичное жильё? Много ли желающих переехать за город? Жители каких регионов скупают недвижимость в Псковской области? Растёт ли стоимость аренды жилья и можно ли снять на лето дачу?

Об этом и многом другом — слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».