В Псковской области увеличился спрос на загородную недвижимость

15:57, 03 мая 2023, ПАИ

Спрос на загородное жилье увеличился в Псковской области, сообщил генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, тенденция увеличения спроса на загородное жильё началась с пандемии COVID-19. «Сейчас спрос растет, так как людям понравилось жить за городом и вести своё хозяйство», — заметил гость студии.

«Спрос устойчивый, доля сделок с загородной недвижимостью приблизилась к 30% в апреле», — уточнил он.

Эксперт также спрогнозировал, что сезон повышенного спроса на данный вид недвижимости может закончиться в августе.