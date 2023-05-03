В Псковской области увеличился спрос на загородную недвижимость
Спрос на загородное жилье увеличился в Псковской области, сообщил генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
По его словам, тенденция увеличения спроса на загородное жильё началась с пандемии COVID-19. «Сейчас спрос растет, так как людям понравилось жить за городом и вести своё хозяйство», — заметил гость студии.
«Спрос устойчивый, доля сделок с загородной недвижимостью приблизилась к 30% в апреле», — уточнил он.
Эксперт также спрогнозировал, что сезон повышенного спроса на данный вид недвижимости может закончиться в августе.
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