Массовые проверки водителей начались в Псковской области

11:41, 05 мая 2023, ПАИ

Массовые проверки водителей в целях стабилизации дорожной обстановки пройдут на дорогах Псковской области с 5 по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Рейды Госавтоинспекции запланированы в Псковае и Великих Луках, Бежаницком, Островском и Псковском районах.

Их цель - предупреждение грубых нарушений ПДД, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят нарушениям требований безопасности при перевозке детей.