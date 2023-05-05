Массовые проверки водителей начались в Псковской области
Массовые проверки водителей в целях стабилизации дорожной обстановки пройдут на дорогах Псковской области с 5 по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
Рейды Госавтоинспекции запланированы в Псковае и Великих Луках, Бежаницком, Островском и Псковском районах.
Их цель - предупреждение грубых нарушений ПДД, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят нарушениям требований безопасности при перевозке детей.
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