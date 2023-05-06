Концерты под открытым небом организовали для ветеранов в Великих Луках

23:59, 06 мая 2023, ПАИ

Концерты под открытым небом для ветеранов и участников Великой в Отечественной войны прошли в Великих Луках сегодня, 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

В преддверии праздника Великой Победы под окнами ветеранов и участников Великой Отечественной войны работали «фронтовые» бригады. Первой артисты и музыканты ДК ЛК посетили Антонину Ивановскую.

Мелодии военных лет звучали в этот день и во дворе, где проживает Иван Вишнев. Поздравить его вместе с артистами пришёл и заместитель главы города Николай Андросович. Исполнены песни военных лет были и для 99-летней Марии Сизовой. В годы Великой Отечественной войны она служила страшим фельдшером.

Поздравили музыкальной программой с наступающим Днём Победы и Анну Храпенкову. В военные годы она была в партизанском отряде 2-й Калининской бригады.

Добавим, что к поздравлениям в этот день присоединились и участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Они передали цветы и письма ветеранам от дошкольников, учащихся школ города и студентов, которые они написали от руки в рамках акции «Письма Победы».

Напомним, такие же концерты прошли и в Пскове.