Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерты под открытым небом организовали для ветеранов в Великих Луках

Концерты под открытым небом для ветеранов и участников Великой в Отечественной войны прошли в Великих Луках сегодня, 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

В преддверии праздника Великой Победы под окнами ветеранов и участников Великой Отечественной войны работали «фронтовые» бригады. Первой артисты и музыканты ДК ЛК посетили Антонину Ивановскую.

Фото: скриншот из видео администрации Великих Лук

Мелодии военных лет звучали в этот день и во дворе, где проживает Иван Вишнев. Поздравить его вместе с артистами пришёл и заместитель главы города Николай Андросович. Исполнены песни военных лет были и для 99-летней Марии Сизовой. В годы Великой Отечественной войны она служила страшим фельдшером.

Поздравили музыкальной программой с наступающим Днём Победы и Анну Храпенкову. В военные годы она была в партизанском отряде 2-й Калининской бригады. 

Добавим, что к поздравлениям в этот день присоединились и участники Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Они передали цветы и письма ветеранам от дошкольников, учащихся школ города и студентов, которые они написали от руки в рамках акции «Письма Победы».

Напомним, такие же концерты прошли и в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 мая 2023

Концерты под открытым небом организовали для ветеранов в Великих Луках
06 мая 2023

Отопительный сезон закончится в Пскове 10 мая
06 мая 2023

Участники студенческих отрядов убрали братское захоронение в Дновском районе
06 мая 2023

Елена Бибикова поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
06 мая 2023

Районы Псковской области присоединились к акции «Окна Победы»
06 мая 2023

Врачи успешно прооперировали Прилепина после теракта

06 мая 2023

Акция «Свеча Победы» проходит в Пскове
06 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Это День Победы. Концерты для ветеранов в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...