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Происшествия

Суд отменил приговор сыну экс-депутата, сбившему полицейских в Великих Луках

Псковский областной суд отменил приговор в отношении сына экс-депутата Великолукской городской Думы, которого ранее признали виновным в применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

«Псковский областной суд отменил приговор в отношении великолучанина, признанного Великолукским городским судом Псковской области виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона и направил дело на новое судебное разбирательство в ином составе в суд первой инстанции», - говорится в сообщении.

Ранее Великолукский районный суд признал 42-летнего родственника экс-депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, 17 мая 2022 года в одном из великолукских дворов злоумышленник сел за руль автомобиля BMW и совершил наезд на двух оперативных сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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