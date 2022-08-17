В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции

18:19, 17 августа 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба ведомства



По версии следствия, 17 мая 2022 года предполагаемый злоумышленник, находясь во дворе дома по проспекту Гагарина в городе Великие Луки, сел за руль автомобиля БМВ и совершил наезд на двух оперативных сотрудников полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.



Изучение личности показало, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.