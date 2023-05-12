Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские выпускники в этом году будут чаще всего поступать на факультеты, связанные с IT и медициной

Псковские выпускники стали чаще уходить из школы после 9-го класса в колледжи и училища, об этом рассказали 25 % родителей — больше, чем когда-либо. При этом и абитуриенты университетов, и поступающие в средние профессиональные учебные заведения чаще всего выбирают профессии в IT и медицине, сообщается в опросе SuperJob.

О том, что после окончания школы их ребёнок намерен продолжить обучение в вузе, сообщили 49 % родителей. О том, что ребёнок собирается поступить в среднее учебное заведение, рассказали 25 % опрошенных. О готовности ребёнка пойти работать сразу после выпускного бала рассказали 3 % родителей. Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году — информационные технологии: «войти в IT» собираются дети 28 % опрошенных. На втором месте — врач (15 %), на третьем — инженер (11 %). Дети 6 % респондентов готовятся к поступлению на экономиста. По 5 % родителей рассказали о планах ребёнка получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказал каждый четвертый опрошенный (22 %). У каждого девятого (11 %) ребёнок собирается учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 10 % — на юриста, по 5 % сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

Областные власти расширят видеонаблюдение за пожарной обстановкой в псковских лесах
12 мая 2023

О применении ДЭГ дискутируют финалисты лиги дебатов «Истина»
12 мая 2023

Соревнования юнармейских отрядов «Победный май» прошли в Новосокольниках
12 мая 2023

Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 13 мая
12 мая 2023

18 мая Изборский музей можно будет посетить бесплатно
12 мая 2023

Каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30%
12 мая 2023

Хорошая погода сохранится в Псковской области до 25 мая
12 мая 2023

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...