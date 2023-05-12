Псковские выпускники в этом году будут чаще всего поступать на факультеты, связанные с IT и медициной

13:22, 12 мая 2023, ПАИ

Псковские выпускники стали чаще уходить из школы после 9-го класса в колледжи и училища, об этом рассказали 25 % родителей — больше, чем когда-либо. При этом и абитуриенты университетов, и поступающие в средние профессиональные учебные заведения чаще всего выбирают профессии в IT и медицине, сообщается в опросе SuperJob.

О том, что после окончания школы их ребёнок намерен продолжить обучение в вузе, сообщили 49 % родителей. О том, что ребёнок собирается поступить в среднее учебное заведение, рассказали 25 % опрошенных. О готовности ребёнка пойти работать сразу после выпускного бала рассказали 3 % родителей. Среди абитуриентов вузов самая популярная сфера в 2023 году — информационные технологии: «войти в IT» собираются дети 28 % опрошенных. На втором месте — врач (15 %), на третьем — инженер (11 %). Дети 6 % респондентов готовятся к поступлению на экономиста. По 5 % родителей рассказали о планах ребёнка получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказал каждый четвертый опрошенный (22 %). У каждого девятого (11 %) ребёнок собирается учиться на медсестру, медбрата или фельдшера, у 10 % — на юриста, по 5 % сообщили о планах детей получить специальность учителя, строителя, автомеханика и квалифицированного рабочего.