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Общество

Недостающие 9 млн рублей получит Остров на строительство культурного центра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства Центра культурного развития в Острове. В муниципалитет глава региона прибыл с рабочим визитом сегодня, 12 мая. В поездке его сопровождали заместитель губернатора Игорь Шатурный, глава Островского района Дмитрий Быстров, спикер областного парламента Александр Котов и депутаты Псковского областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Центр культурного развития возводится в городском районе Остров-2 в рамках реализации национального проекта «Культура». Площадь объекта — 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что это будет современная оборудованная многофункциональная площадка, где заработают детские кружки и отделения творчества для взрослого населения. В центре также оборудуют концертный зал на 140 мест, студию звукозаписи, гимнастический зал, костюмерную и гримерную.

Подрядчик уже приступил к работам. На месте специалисты смонтировали фундамент, сейчас возводят стены и внутренние перекрытия первого этажа.

Учреждение строится в непосредственной близости к жилому кварталу, что позволит разнообразить досуг населения. «Жители Острова-2 просили областные власти о такой возможности и были услышаны», — отметил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По словам подрядчика, работы идут в графике, но для окончания работ требуются дополнительные средства — 9 миллионов рублей.

«Недостающие средства обязательно выделим, — заверил губернатор. — Это первый подобный проект в области. На мой взгляд, идея разместить в одном месте несколько площадок для досуга и культурного развития — актуальная для малых территорий».

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