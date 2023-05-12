Михаил Ведерников посетил строящийся центр культурного развития в Острове

16:01, 12 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится на рабочем выезде в Острове. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Уже посетил стройплощадку Центра культурного развития – масштабный и уникальный для Псковской области объект, который будет достроен уже к концу текущего года», - написал Михаил Ведерников.

Напомним, подробнее об объекте рассказывал глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).