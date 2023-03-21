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Общество

Капитальный ремонт водоотводов проведут в Острове-3

В Острове-3 проведут капитальный ремонт участков сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. Подрядчик уже определен.

В общей сложности в результате реализации проекта в Острове-3 заменят 16 км водопроводных сетей и более 13 км канализационных сетей. Проведенные работы позволят повысить надежность водоснабжения жителей населенного пункта, улучшат качество предоставления коммунальных услуг.

На работы направят более 310 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Капитальные ремонты  пройдут при поддержке Минстроя России в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации». Срок исполнения контракта до конца 2025 года.

В конце прошлого года был заключен еще один контракт на капитальный ремонт участков водопроводных и канализационных сетей в Острове-3. На эти цели направят более 56 млн рублей. Работы планируется завершить до осени.

В Острове-3 также планируется провести масштабные работы по строительству магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Речь идет о строительстве тепловых сетей до здания Дома офицеров, ТК № 31, ТК № 10, а также возведение внутриквартальной системы отопления более чем к 20 многоквартирным жилым домам. В частности, предполагается замена инженерных сетей на протяжении более чем 20 км. Соответствующая региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры одобрена правительством РФ.

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