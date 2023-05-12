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Работы по благоустройству сквера завершили в центре Острова

Работы по благоустройству площади и сквера Героя Советского Союза Клавы Назаровой завершили в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Территорию привели в порядок по национальному проекту «Жильё и городская среда» в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Готовый объект в ходе рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 12 мая, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым и главой района Дмитрием Быстровым он прошёл пешком по цепным мостам к центру города, посмотрел новый детский игровой комплекс в парке Победы и возложил к памятнику Клавы Назаровой цветы.

 

«После благоустройства центральной части Остров преобразился, — отметил Михаил Ведерников. — В том числе устранены замечания, которые выявлены ранее».

Губернатор также подчеркнул командную работу и оценил работу администрации Островского района с точки зрения комплексного подхода к работе с территориями. «Это хороший пример нашей совместной работы — муниципалитета, правительства области, федерального центра и Псковского областного Собрания депутатов. Решён целый ряд вопросов — буквально за несколько лет у нас отремонтированы цепные мосты, которые стали достопримечательностью регионального уровня, привели в порядок набережную, парк», — сказал Михаил Ведерников.

 

Напомним, центральному скверу города Остров дано имя Героя Советского Союза Клавы Назаровой. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла в городе подпольную комсомольскую организацию, в задачи которой входили организация сопротивления оккупантам, распространение сводок Совинформбюро и разведка.

По доносу предателя Клавдия Назарова 7 ноября 1942 года была арестована, а 12 декабря того же года оккупанты публично казнили её на городской площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу немецко-фашистских войск и проявленные при этом геройство и мужество Клавдии Назаровой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее сообщалось, что недостающие 9 млн рублей получит Остров на строительство культурного центра.

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