Определился список лидеров голосования по благоустройству в районах Псковской области

15:52, 15 мая 2023, ПАИ

56 501 житель Псковской области принял участие в голосовании за объекты благоустройства, сообщается на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Пскове по итогам голосования лидирует сквер у гостиницы «Рижская» (1 790 голосов), на втором месте – спортивная площадка на общественной территории между домами 62 и 62а на улице Инженерной и домом 11 на улице Алтаева (1 051 голос), на третьем – спортивная площадка на общественной территории между детским садом № 28 и домом 8 на улице Технической (989 голосов).

В Великих Луках в голосовании наибольший отрыв имеет сквер напротив магазина «Апельсин» (1 351 голос). В Острове лидирует на сегодняшний день пешеходная зона на улице Шумейко (2 253 голоса). В Невельском районе наибольшее количество голосов у сквера возле музыкальной школы на улице Энгельса (1 889 голосов).

В Печорах лидирует проект по благоустройству берега озера Рагозино (1 057 голосов), в Пыталово – территория возле дома 15в на улице Шафранского (591 голос), в Новоржеве – Екатерининская площадь (497 голосов).

В Великолукском районе жители отдают наибольшее предпочтение детской игровой площадке в посёлке Дубрава-1, между домами 2а, 25, 27 и 29 (1 068 голосов), в Гдовском районе – парку на улице Кингисеппской (1 109 голосов), в Дедовичском – зоне отдыха на берегу реки Шелонь (1 068 голосов).

Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвует более 80 территорий Псковской области. Жители региона онлайн могут определить объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

В конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом из них. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства – общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоёмов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населённый пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе созданы волонтерские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС продлится до 31 мая.