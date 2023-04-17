В Псковской области началось голосование за объекты благоустройства
В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Проголосовать за свое любимое место в городе или поселке можно будет с 15 апреля по 31 мая. Около 400 волонтеров будут помогать жителям области в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за объект, который необходимо привести в порядок, можно здесь.
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