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Общество

В Псковской области началось голосование за объекты благоустройства

В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Проголосовать за свое любимое место в городе или поселке можно будет с 15 апреля по 31 мая. Около 400 волонтеров будут помогать жителям области в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за объект, который необходимо привести в порядок, можно здесь

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