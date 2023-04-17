В Псковской области началось голосование за объекты благоустройства

14:36, 17 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Проголосовать за свое любимое место в городе или поселке можно будет с 15 апреля по 31 мая. Около 400 волонтеров будут помогать жителям области в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за объект, который необходимо привести в порядок, можно здесь.