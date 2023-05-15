Изборский заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России

17:15, 15 мая 2023, ПАИ

Изборский музей-заповедник вошёл в топ-50 самых посещаемых музеев России по версии издания The Art Newspaper Russia. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Рейтинг составлен на основании опроса, проведенного редакцией. Эксперты рассматривали все отечественные музеи — вне зависимости от их формата и специализации. Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» занял 36-е место в рейтинге. В 2022 году музей посетили около 340 тысяч человек.

«Статистика не даёт оснований говорить о снижении посещаемости российских музеев в 2022 году — напротив, заметен рост. Следует предположить, что резкое сокращение числа зарубежных туристов компенсировалось подъёмом внутреннего туризма. Косвенно это подтверждается приростом числа посетителей тех региональных музеев, которые не входили и тем более теперь не входят в обойму достопримечательностей, влекущих к себе интуристов», - отметили в издании.