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Общество

Стартовал XVI Международный фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече»

В Псковском филиале Университета ФСИН России торжественно открылся фестиваль «Псковское вече», который будет проходить с 15 по 19 мая с участием образовательных организаций ФСИН России, в дистанционном формате — вузов МВД России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Псковского университета ФСИН России.

«Псковское вече» — это праздник молодых, тех, в чьей душе есть место радости жизни, жажде знаний, поиска и открытий», — сказал начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, приветствуя участников фестиваля от имени руководства Университета ФСИН России.

Программа фестиваля очень насыщенная: планируется проведение научных мероприятий, среди которых круглые столы и секции XVIII Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», культурно-творческие, включая интеллектуальные турниры, и спортивные мероприятия.

Сегодня перед гостями выступили творческие коллективы образовательной организации и прошла жеребьёвка на игру «Брейн-ринг», в которой приняли участие команды Санкт-Петербургского университета и Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, Псковского филиала Университета ФСИН России и Псковского государственного университета.

Отметим, что в дистанционном формате в фестивале принимают участие команды из Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск) и Академии ФСИН России (г. Рязань), Вологодского института права и экономики и Воронежского института ФСИН России, Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

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