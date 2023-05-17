Алексей Васильев рассказал о развитии Гдовского района на «Серебряном дожде». Главное
Глава Гдовского района Алексей Васильев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 мая.
Для вас мы узнали, что:
- заявку на получение финансирования к празднованию 700-летия Гдова можно было подать ещё пять лет назад, но поскольку этого сделано не было, сейчас работать приходится с колёс;
- при поддержке правительства Псковской области формируется серия мероприятий в честь юбилея. В Гдовской крепости состоится большой концерт Губернаторского симфонического оркестра вместе с Мариинским театром. Район готовит ко Дню рыбака гастрономический фестиваль «Ряпушка идёт», а областной комитет по культуре — фестиваль «Наше море», который запланирован на 4–6 августа;
- готовится проектно-сметная документация для конкурса Минстроя по благоустройству поймы реки Гдовки. Там планируется обустроить несколько зон: для проведения массовых мероприятий, для занятий спортом. Рассматривается возможность устройства канатной дороги через Гдовку;
- есть инвестор, который планирует открыть молодёжное кафе в Гдове. Недавно «Дом мяса» открыл кафе на трассе Псков — Гдов. «Для экономики района важно, что это не только торговая точка и питание, это ещё и производство, это и новые рабочие места»;
- постепенно в район заходит бизнес туристической сферы. «Радует, что привлекает не только Чудское озеро, развиваются и другие территории». Не так давно на Забельском озере заработал глемпинг;
- работы по реконструкции очистных сооружений в Гдове уже начались;
- новую школу в Гдове должны достроить к декабрю 2024 года. К этому же сроку школа с дошкольным отделением будет возведена в посёлке Смуравьёво. Также идёт ремонт Чернёвской школы. В планах капремонт ещё нескольких школ, что позволит систему образования в Гдовском районе полностью привести в порядок;
- жители Гдовского района активнее, чем в прошлом году, голосуют за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Пока лидирует парк Ветеранов, который расположен вблизи строящейся школы;
- отопительный сезон в Гдовском районе прошёл без сбоев. В Смуравьёво готовятся к модернизации сетей, трубы уже закупили. Модернизация системы теплоснабжения идёт и в посёлке Ямм;
- к 2025 году в Гдовский район должен прийти газ. Проектно-изыскательские работы уже находятся на завершающей стадии. Газ подведут со стороны Ленинградской области, первыми будут газифицированы Добручи, Гдов и Смуравьёво.
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17 мая 2023
Жители Гдовского района активнее стали голосовать за объекты благоустройства – Алексей Васильев