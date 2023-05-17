Алексей Васильев рассказал о развитии Гдовского района на «Серебряном дожде». Главное

18:44, 17 мая 2023, ПАИ

Глава Гдовского района Алексей Васильев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 мая.

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