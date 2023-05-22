Общероссийский форум молодёжных избирательных комиссий могут провести в Пскове

13:05, 22 мая 2023, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал, что обсуждается проведение общероссийского форума молодёжных избирательных комиссий под эгидой ЦИК. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

«По итогам проведения Форума молодёжных избирательных комиссий в Пскове мы общались с Эллой Александровной Памфиловой. Она отметила, что формат очень интересен, и просила дать предложения, чтобы этот форум проводился для всех регионов России. У нас в форуме в Пскове участвовало 29 регионов. Мы надеемся, что у нас будет общероссийский форум, который будет проводиться под эгидой Центральной избирательной комиссии. Идея была встречена хорошо, мы с этой идеей поработаем и вернёмся с ней к нашим молодёжным избирательным комиссиям», - сказал Игорь Сопов.

Всё, что было связано с избирательной системой, детали ее работы, на что нужно обращать внимание, — было крайне полезно для участников завершившегося IV Форума молодёжных избирательных комиссий, отметил глава облизбиркома.

В частности, он подчеркнул полезность площадки, которую модерировала председатель ТИК Пскова Анна Садовникова. «Был подготовлен и модельный участок, рассказ о том, как вести себя в конфликтных ситуациях, какие проблемы могут возникать, — это все было полезно для ребят», - сказал Игорь Сопов.

Он также отметил важность блока об информационном сопровождении, который провели эксперты АНО «Диалог Регионы».

«Каждый форум наша программа меняется, у нас нет повторяющихся сюжетов. Поэтому на будущий год новые форматы будут обязательно предложены. Мы делаем форум исходя из итогов прошедших избирательных кампаний, вопросы, которые возникают, мы поднимаем на форумных площадках», - сообщил председатель Избирательной комиссии региона.