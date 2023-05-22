Названа причина возгорания на территории мемориала в Дедовичах

17:29, 22 мая 2023, ПАИ

Названа причина возгорания на территории мемориала в Дедовичах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения проверки установлено, что 19 мая около 16:00 на мемориале «Партизанская слава» в Дедовичах произошло возгорание цветов, которые лежали рядом с Вечным огнём у гранитной звезды, из-за порыва ветра.

«Данное возгорание было замечено сотрудниками полиции и оперативно потушено. Фактов противоправного деяния не установлено», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориал партизанской славы в посёлке Дедовичи.