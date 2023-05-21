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Происшествия

Вандалы осквернили мемориал партизанской славы в Дедовичах

Вандалы осквернили мемориал партизанской славы в посёлке Дедовичи, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

«Возле Вечного огня на гранитной звезде развели костер. Направил сообщение в полицию, проводится проверка», — добавил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что 27 апреля на мемориале впервые зажгли Вечный огонь. 

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