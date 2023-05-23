Акция «Берегите жизни детей!» прошла в Великих Луках

14:09, 23 мая 2023, ПАИ

Совместную акцию «Берегите жизни детей!» организовали сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках вместе с командой ЮИД и учениками из инженерно-экономического лицея. Об этом ПАИ сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Цель акции – призвать водителей внимательнее соблюдать ПДД. В рамках акции водителям вручали тематические листовки, подготовленные Госавтоинспекцией.

В мероприятии также принимали участие представители управления образования города, родители, сотрудники ряда полицейских служб и журналисты.