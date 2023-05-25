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Опубликована программа Дней пушкинской поэзии и русской культуры

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.

«Новые имена, выдающиеся творческие коллективы и, конечно, лучшие поэты России: всё это ждёт гостей масштабного фестиваля», – отметили в учреждении.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД Псковской области

2 июня в Пскове пройдёт театрализованное шествие и показательные выступления театров Москвы и Санкт-Петербурга. По словам организаторов, гостей ожидают огромные куклы Пушкина, Достоевского, Гоголя, странные существа и персонажи сказок поэта.

Главные мероприятия Дней пушкинской поэзии и русской культуры пройдут 3 июня на праздничной поляне на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в селе Михайловском.

«Зрителя здесь ждёт полный спектр культурного и эстетического удовольствия. По традиции с утра митрополит Псковский и Порховский Тихон проведёт литию на могиле Пушкина», – отметили в ТКД.

Торжественное открытие праздника начнётся с выступления оркестров проекта «Детская филармония» и приветственного слова официальных лиц. Целый день гости праздника будут вовлечены в уличные перформансы и спектакли, смогут посетить интерактивные инсталляции и мобильные аттракционы.

«Любителей поэтических вечеров удивят в этот раз рэп-фристайлом на тему стихов Пушкина. Зрителям будет представлена опера «Алеко» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, премьерный показ который состоялся в Пскове 1 апреля, в день рождения С. В. Рахманинова. Меломанов и просто слушателей отличной музыки ждёт выступление Петра Налича, группы «Сироткин» и Игоря Бутмана», – рассказали в ТКД.

А 4 июня, уже в Пскове, на сцене Зелёного театра покажут мюзикл «Казаки в Париже» в исполнении артистов Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Н. Толстого.

Подробности и программу праздника можно посмотреть на сайте.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги. Организаторы праздника - федеральное учреждение культуры «Росконцерт», Театрально-концертная дирекция Псковской области и музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

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