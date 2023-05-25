Массовое захоронение обнаружили на месте бывшего концлагеря в Дновском районе

17:39, 25 мая 2023, ПАИ

Массовое захоронение обнаружили в деревне Колотушино Дновского района на месте бывшего концлагеря. Об этом пишет газета «Дновец».

В Колотушино с 20 мая работает поисковая экспедиция в рамках федерального проекта «Без срока давности». Экспедицию курирует поисковое объединение «Долина». В её составе - поисковые отряды из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, всего около 40 человек.

В ходе поиска найдено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены «кострами» и просто сброшены в ямы. Руковдитель экспедиции Игорь Неофитов оценивает количество найденных не менее чем в 1 500 человек.

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Сейчас на месте захоронения работают представители прокуратуры и следственного комитета.