Открыт первый набор на обучение востребованным IT-профессиям в «Школе 21»

10:32, 26 мая 2023, ПАИ

В Великом Новгороде открыли первый набор на обучение востребованным IT-профессиям. Уже в этом году новгородцы смогут начать бесплатное обучение в школе программирования и получить востребованные знания и навыки в сфере IT. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Данный проект реализуется Сбером совместно с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Обучение будет проводиться в новом кампусе школы, который откроется осенью 2023 года. Он будет первым в Северо-Западном федеральном округе и привлечет всех, кто стремится получить образование в сфере информационных технологий.

Северо-Западный федеральный округ считается промышленно ориентированной территорией с развитой инфраструктурой и преобладанием обрабатывающих отраслей, поэтому спрос на цифровые кадры здесь высокий. «Школа 21» позволит правительству Новгородской области предоставить жителям возможность получить востребованные знания в IT-сфере и повысить уровень цифровизации региона.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде площадью более 1700 кв. м предоставит более 190 рабочих мест, что даст возможность поступить на основное обучение 250 участникам. Здание школы будет оснащено современным оборудованием, также здесь предусмотрены удобные зоны для обучения и отдыха.

«В условиях цифровизации спрос на IT-специалистов в нашем регионе неуклонно растет, поэтому одна из основных задач, которая стоит перед нами, – это подготовка профессиональных кадров. В нашем центре подготовки кадров «Школа 21» обучающиеся (взрослые от 18 лет), получат возможность приобрести полноценную профессию по любому из 12 направлений подготовки, а статистика стажировок и трудоустройства выпускников, прошедших 21 модуль, говорит сама за себя!» - отмечает министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

По мнению директора «Школы 21» Александра Федякова, «Школа 21» – это серьезный шаг в новую профессию IT-специалиста. Обучение проводится на основе методики «равный равному», которая предусматривает индивидуальную и групповую работу над проектами.

«Наши участники активно изучают различные IT-направления, общаются друг с другом, решают практические задачи, обязательно проходят стажировку и в конце обучения становятся настоящими профессионалами своего дела. Как показывает практика, наши выпускники востребованы на рынке труда, в том числе у компаний – лидеров отраслей экономики. Мы рады, что благодаря нашим совместным усилиям с коллегами из правительства Новгородской области и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого этот путь теперь открыт участникам из Великого Новгорода и других городов Северо-Запада», — отметил директор «Школы 21» Александр Федяков.

Управляющий Новгородским отделением ПАО Сбербанк Игорь Залукаев рассказал, что сотрудничество Сбера и правительства Новгородской области охватывает практически все сферы жизни и позволяет реализовывать проекты, которые являются передовыми не только для региона, но и для всей страны. По его словам, организация уже не первый год уделяет большое внимание сфере образования. «И мы рады расширять сотрудничество в части подготовки IT-кадров. «Школа 21» – уникальный проект, отвечающий вызовам времени», - подчеркнул он.

Ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков отметил, что школа станет точкой притяжения талантов и центром подготовки кадров для высокотехнологичного бизнеса и откроет новые возможности для развития не только студентам НовГУ, но и всем новгородцам от 18 до 80 лет.

«Сегодня мы делаем значимый шаг в создании образовательной площадки, которая станет драйвером развития человеческого капитала региона в цифровую эпоху, Уже в этом году, помимо двух наборов в школу, каждый из которых должен составить не менее 100 человек, мы откроем порядка 12 образовательных программ, в том числе программ дополнительного образования по разным направлениям цифровой экономики и профильных управленческих дисциплин, все это безусловно сделает и регион, и университет более конкурентоспособными и привлекательными для талантов», — заявил он.

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить практические знания в IT-сфере. Так, во время обучения участники могут приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий. Для обучения применяется методика «равный равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Более чем для 50 % участников проекта это первый опыт программирования.