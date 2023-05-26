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Политика

98 контрольных и экспертных мероприятий провела Контрольно-счётная палата Пскова в 2022 году

Председатель Контрольно-счётной палаты Пскова Ирина Стаканова, отчитываясь перед депутатами Псковской городской Думы по итогам работы за 2022 год, отметила, что всего было проведено 98 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Об этом с 11-й сессии гордумы сообщает корреспондент ПАИ.

Также Ирина Стаканова подчеркнула, что нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учёта и отчетности по сравнению с прошлым годом выросли на 60 %, а нарушения в сфере закупок снизились почти на 12 %.

Она также добавила, что одна из задач контрольного органа – переход от последующего контроля к предупредительному воздействию, поэтому особое место в работе уделялось предупреждению и профилактике нарушений законодательства.

В результате в 15 муниципальных программ внесены изменения, а также выставлены претензии исполнителям и подрядчикам за несоблюдение условий контакта.

Депутаты городской Думы положительно оценили работу КСП, единогласно утвердив отчет её руководителя.

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