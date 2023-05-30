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Политика

Жители улиц Алёхина и Доставалова обратились за помощью к Александру Братчикову

Обратить внимание на благоустройство микрорайона Овсище в Пскове попросили жители улицы Алёхина вице-спикера Псковского областного Собрания Александра Братчикова на встрече в общественной приёмной «Единой России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Пенсионерка Ольга Курасова отметила, что в городе в последние годы появилось много новых детских и спортивных площадок, обустраиваются парковые зоны, ремонтируются дороги. Однако, по мнению псковички, с уборкой города всё не так хорошо. 

«Остановки грязные, всё ржавое», - описала пенсионерка состояние зон ожидания общественного транспорта в Овсищах. Много вопросов и к выгулу домашних животных – владельцы собак не всегда убирают за своими питомцами, что приводит к загрязнению газонов и дворовых территорий.

Александр Братчиков пообещал связаться с управлением городского хозяйства, чтобы остановки были приведены в надлежащий вид. Проблему с домашними животными, по мнению депутата, можно решить с помощью чипирования. «У каждого питомца должен быть хозяин, который несёт за него ответственность. Но, чтобы обязать владельцев делать это, нужен федеральный закон, - объяснил вице-спикер областного Собрания. – Региональные законодатели уже обращались по этому вопросу в федеральные органы власти, в том числе через Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России», - добавил Александр Братчиков и отметил, что полностью поддерживает эту инициативу.  

В очередной раз была озвучена проблема жителей улицы Доставалова, в ходе приёма с этим вопросом обратилась псковичка Наталья Мыслейко. Из-за принадлежности земель Министерству обороны вот уже много лет не удается добиться благоустройства дворовых проездов в этой части города – муниципалитет не вправе тратить бюджетные средства на ремонт.

«Я хорошо осведомлен об этой проблеме, это мой округ, - отметил Александр Братчиков. – Работа по передаче этих земель городу велась, ещё когда я был главой администрации Пскова. Мы в своё время добились передачи дорог на улицах Доставалова и Маргелова и сразу их отремонтировали. Город принял на баланс все коммунальные сети. Мы очень рассчитывали, что вопрос с микрорайоном решится полностью, ребята из «Кванториума» даже разработали концепцию мемориального парка на территории «Шталага», но земли городу так и не передали, - напомнил историю вопроса Александр Братчиков.

Вице-спикер не стал обнадёживать жительницу улицы Доставалова быстрым решением вопроса, но заверил, что и областные, и городские власти предпринимают все возможные действия, чтобы добиться передачи городской территории в собственность муниципалитета.

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