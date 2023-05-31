«Объект непростой»: строящийся ФОКОТ у псковской школы №20 проверил Борис Елкин

15:28, 31 мая 2023, ПАИ

Строящийся ФОКОТ у псковской школы №20 проверил глава города Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Объект непростой, - отметил он. - Первый подрядчик оказался недобросовестным, и с ним пришлось расторгнуть контракт. Второй приступил к строительству в конце лета, но осенью из-за погодных условий многие работы пришлось перенести на весну. За срыв сроков будем вести с ним претензионную работу».

По словам главы города, будущий спортивный комплекс «уже вырисовывается». «Набор площадок максимально разнообразный», - добавил Борис Елкин.

Готовится искусственное футбольное поле с трибунами для болельщиков и запасных игроков, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, зона с уличными тренажерами под навесом. Предусмотрены также освещение и видеонаблюдение.

«Держим стройку на контроле!» - подытожил глава города.