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Спорт

«Объект непростой»: строящийся ФОКОТ у псковской школы №20 проверил Борис Елкин

Строящийся ФОКОТ у псковской школы №20 проверил глава города Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Объект непростой, - отметил он. - Первый подрядчик оказался недобросовестным, и с ним пришлось расторгнуть контракт. Второй приступил к строительству в конце лета, но осенью из-за погодных условий многие работы пришлось перенести на весну. За срыв сроков будем вести с ним претензионную работу».

По словам главы города, будущий спортивный комплекс «уже вырисовывается». «Набор площадок максимально разнообразный», - добавил Борис Елкин.

Готовится искусственное футбольное поле с трибунами для болельщиков и запасных игроков, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, зона с уличными тренажерами под навесом. Предусмотрены также освещение и видеонаблюдение.

 «Держим стройку на контроле!» - подытожил глава города.

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