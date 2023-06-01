549 общественных территорий благоустроили в Псковской области за пять лет

11:26, 01 июня 2023, ПАИ

549 общественных территорий благоустроили в Псковской области за пять лет. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Также глава региона отметил, что в Псковской области построили четыре новые котельные и 45 отремонтировали. Помимо этого, провели реконструкцию и ремонт 10 километров канализационных сетей, 83 километров тепловых сетей и 97 километров водопроводных сетей.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции очистных сооружений ведутся в Гдове. Также строительство тепловых сетей запланировано в Острове. Помимо этого, капитальный ремонт водоотводов проведут в Острове-3. Также в Псковской области оптимизируют работу котельных.