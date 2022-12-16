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Общество

«Как в «чёрную» дыру всё летит»: в Псковской области оптимизируют работу котельных

Новое автоматизированное оборудование установлено в бежаницкой котельной № 4. В рамках рабочей поездки губернатор Михаил Ведерников посетил котельную, где завершается комплекс строительно-монтажных работ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Котельная работает на природном газе. Ее общая мощность составляет 5,2 Гкал/час. К объекту теплоснабжения подключены 30 многоквартирных домов и детский сад. В текущем году здесь заменен газовый водогрейный котел, установлены новая насосная группа сетевых насосов с системой регулировки подачи теплоносителя, система химподготовки теплосистемы. Реконструкция котельной позволит обеспечить автоматизацию технологических процессов. Запуск котельной осуществлен в конце сентября.

Глава района Сергей Михеев подчеркнул, что реализация проекта позволит муниципальному предприятию «Жилкоммунсервис» уже в следующем году сократить затраты на эксплуатацию котельной № 4 за счет применения энергоэффективного оборудования и обеспечит надежность подачи тепла потребителям.

Бежаницкий район — «пилотный» в части организации комплексных работ по модернизации котельных в муниципальных образованиях. Работа ведется в рамках подпрограммы «Стабилизация финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами». И реконструкция этой котельной - один из пунктов комплексной работы.

В планах администрации Бежаницкого района реконструкция еще одной котельной, проектная документация уже подготовлена. «Наша задача — вывести работу этих котельных на рентабельность, чтобы закрыть убыточные. У нас 9 котельных, а фактически рентабельна только одна», — заметил Сергей Михеев.

Губернатор подчеркнул, что оптимизации работы котельных, действительно, необходимо уделить повышенное внимание, и не только в разрезе этого муниципального образования. «Работа рентабельных котельных должна перекрывать нерентабельные. Ведь есть нормальные котельные, экономические, а есть — как в «черную» дыру все летит. Необходимо сбалансировать эти вещи в границах муниципалитетов. Эта сфера должна быть максимально прозрачна», — заключил Михаил Ведерников.

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