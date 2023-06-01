Промышленное производство в Псковской области выросло на 9,3%

12:38, 01 июня 2023, ПАИ

Промышленное производство в Псковской области в январе – апреле увеличилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в январе – апреле этого года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (прирост к январю – апрелю 2022 года на 12,1 %). Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 0,2 %.

В сырьевом секторе объемы добычи полезных ископаемых сократились по сравнению с январем – апрелем прошлого года на 16,2 %. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали снижение на 3,6 %, отметили в Псковстате.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали: производство химических веществ и химических продуктов – в 2,3 раза, резиновых и пластмассовых изделий – в 2,3 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 87,9 %.

Наибольшее снижение объемов производства продемонстрировали:

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 26,7 %;

- бумаги и бумажных изделий – на 16,8 %;

- прочих готовых изделий – на 16,5 %;

- кожи и изделий из кожи – на 9,1 %;

- пищевых продуктов – на 7,3 %.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе – апреле этого года на сумму 59,4 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 84,8 %, заключили в Псковстате.