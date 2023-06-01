Олег Брячак заявил, что не будет участвовать в губернаторских выборах

13:04, 01 июня 2023, ПАИ

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак после отчета губернатора Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона за 2022 год сообщил, что не будет принимать участия в этих губернаторских выборах. Об этом он заявил на 22-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 1 июня, передает корреспондент ПАИ.

«Сегодня в этом зале прозвучало много серьезных фактов, которые говорят о вашей эффективной работе, поэтому я считаю, что не нужно сейчас на них останавливаться <...>. Я не буду вашим соперником в этой губернаторской гонке. Совесть мне не позволяет бороться с вами, поддерживать - да. Удачи вам на предстоящих выборах!» - сказал Брячак.

Ранее сообщалось, что дату предстоящих выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания.