Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Дату предстоящих выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал предложенную региональным избиркомом дату выборов губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы ПОСД

Предваряя рассмотрение вопроса, председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов доложил о правовых основах избирательного процесса. «Губернатор Псковской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Псковской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатор избирается на пять лет», - напомнил присутствующим депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года. Областное Собрание, в чьи полномочия входит назначение выборов губернатора, должно сделать это в строго оговорённые законодательством сроки – не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днём голосования на выборах губернатора является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий. Учитывая эти условия, выборы губернатора Псковской области предложено назначить на второе воскресенье сентября 2023 года, а именно на 10 сентября 2023 года.

Комитет поддержал проект постановления, окончательное решение о назначении выборов будет принято 1 июня на сессии регионального парламента.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ещё один законопроект, связанный с предстоящими выборами, – в этом году жителям восьми образованных муниципальных округов предстоит сформировать первый корпус представительных органов местного самоуправления. 

«Полномочия по материально-техническому обеспечению выборов депутатов первого созыва представительных органов МСУ возложены на областное правительство, но, чтобы иметь возможность оперативно принимать решения по организации выборов, предлагается передать их муниципалитетам», -  обосновала законодательную инициативу начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Специалист подчеркнула, что с передачей полномочий муниципальные округа получат и соответствующие областные субвенции. Депутаты одобрили законопроект с рекомендацией принять в двух чтениях.

Также члены комитета поддержали проект закона, устанавливающий правовую возможность отмечать региональными наградами за вклад в развитие Псковской области не только местные организации, но и те объединения, которые юридически не осуществляют свою деятельность на территории региона.

Кроме того, депутаты поддержали обращение законодателей из Адыгеи, которые предлагают запретить выдачу микрозаймов без личного присутствия заёмщика, что поможет в борьбе с мошенничеством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 мая 2023

Цены на молоко и борьбу с борщевиком обсудил экономический комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Дату предстоящих выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания
31 мая 2023

Профильные вопросы сессии рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания
31 мая 2023

Налоговый вычет обсудил бюджетный комитет Псковского облсобрания
30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов
30 мая 2023

Игорь Дитрих стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
30 мая 2023

Михаил Ведерников ответил на вопросы парламентской оппозиции
30 мая 2023

Единороссы областного Собрания встретились с Михаилом Ведерниковым накануне отчёта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...