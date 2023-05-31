Дату предстоящих выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания

15:22, 31 мая 2023, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал предложенную региональным избиркомом дату выборов губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Предваряя рассмотрение вопроса, председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов доложил о правовых основах избирательного процесса. «Губернатор Псковской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Псковской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатор избирается на пять лет», - напомнил присутствующим депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года. Областное Собрание, в чьи полномочия входит назначение выборов губернатора, должно сделать это в строго оговорённые законодательством сроки – не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днём голосования на выборах губернатора является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий. Учитывая эти условия, выборы губернатора Псковской области предложено назначить на второе воскресенье сентября 2023 года, а именно на 10 сентября 2023 года.

Комитет поддержал проект постановления, окончательное решение о назначении выборов будет принято 1 июня на сессии регионального парламента.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ещё один законопроект, связанный с предстоящими выборами, – в этом году жителям восьми образованных муниципальных округов предстоит сформировать первый корпус представительных органов местного самоуправления.

«Полномочия по материально-техническому обеспечению выборов депутатов первого созыва представительных органов МСУ возложены на областное правительство, но, чтобы иметь возможность оперативно принимать решения по организации выборов, предлагается передать их муниципалитетам», - обосновала законодательную инициативу начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Специалист подчеркнула, что с передачей полномочий муниципальные округа получат и соответствующие областные субвенции. Депутаты одобрили законопроект с рекомендацией принять в двух чтениях.

Также члены комитета поддержали проект закона, устанавливающий правовую возможность отмечать региональными наградами за вклад в развитие Псковской области не только местные организации, но и те объединения, которые юридически не осуществляют свою деятельность на территории региона.

Кроме того, депутаты поддержали обращение законодателей из Адыгеи, которые предлагают запретить выдачу микрозаймов без личного присутствия заёмщика, что поможет в борьбе с мошенничеством.