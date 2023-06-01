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Экономика

Туризм поддержал потребительскую активность в Псковской области

В новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» Банка России, который содержит анализ текущей экономической ситуации в регионах, отмечается рост потребительской активности в некоторых регионах Северо-Запада за счет роста турпотока на майских праздниках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Пассажиропоток на основных видах транспорта макрорегиона увеличился, в том числе благодаря росту внутреннего туризма. В связи с ростом турпотока обновляется транспортная инфраструктура. Так, в Пскове планируется создание единого транспортного узла по организации приема и отправки пассажиров автобусного и железнодорожного транспорта.

«Реализация этого проекта позволит сформировать в Пскове комплексную систему обслуживания пассажиров, увеличить количество мест в зоне ожидания и оптимизировать логистику пассажиров, которые ездят с пересадками», – сообщил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Как отмечается в докладе, в некоторых отраслях экономики макрорегиона наблюдается позитивная динамика. Например, в январе – марте на Северо-Западе выпуск одежды почти втрое превысил уровень прошлого года, в основном за счет производства в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Вместе с этим ценовые ожидания предприятий несколько выросли под влиянием увеличения издержек.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов около 14 тысяч предприятий со всей страны, мнения экспертов, представителей бизнеса, аналитиков и отраслевых объединений. Эту информацию Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В апреле в опросе приняли участие более 150 предприятий Псковской области.

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