Областной фестиваль ГТО среди семей прошёл в Писковичах

18:23, 02 июня 2023, ПАИ

Областной фестиваль ГТО среди семей прошёл в деревне Писковичи Псковского района 2 июня. Об этом сообщается в группе «ВФСК ГТО в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовали три семьи из трёх муниципалитетов в следующем составе: ребёнок 8-11 лет (девочка или мальчик), мама и папа (25-49 лет), бабушка или дедушка (50-69 лет).

Участники выполняли следующие испытания комплекса ГТО:

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту;

подтягивания из виса на высокой перекладине (мальчики от 8 до 11 лет, мужчины от 25 до 49 лет);

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки от 8 до 11 лет, женщины от 25 до 59 лет, мужчины от 50 до 59 лет);

сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (женщины, мужчины от 60 до 69 лет);

бег 60 метров (мужчины и женщины от 25 до 49 лет);

бег 30 метров (мальчики, девочки от 8 до 11 лет);

прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мальчики, девочки от 8 до 11 лет).

«Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Каждая семья выступала сплоченной командой, участники поддерживали друг друга и особенно болели за старшее поколение», - говорится в сообщении.

Самым возрастным участником фестиваля стал 65-летний Владимир Утко из Псковского района.

По итогам соревнований были определены победители в личном зачёте:

Среди девочек – Ева Лапина из Печорского района (324 очков).

Среди мальчиков – Николай Игнатенков из Великих Лук (350 очков).

Среди мам золотую медаль и памятный приз получила Надежда Лапина из Печорского района (271 очков).

Среди пап – Станислав Сидорчук из Псковского района (238 очков).

Лучшей бабушкой стала Маргарита Фёдорова из Великих Лук (207 очков), а золотым призёром среди дедушек – Владимир Утко (229 очков).