Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Областной фестиваль ГТО среди семей прошёл в Писковичах

Областной фестиваль ГТО среди семей прошёл в деревне Писковичи Псковского района 2 июня. Об этом сообщается в группе «ВФСК ГТО в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «ВФСК ГТО в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях участвовали три семьи из трёх муниципалитетов в следующем составе: ребёнок 8-11 лет (девочка или мальчик), мама и папа (25-49 лет), бабушка или дедушка (50-69 лет).

Участники выполняли следующие испытания комплекса ГТО:

  • наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
  • поднимание туловища из положения лёжа на спине за одну минуту;
  • подтягивания из виса на высокой перекладине (мальчики от 8 до 11 лет, мужчины от 25 до 49 лет);
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки от 8 до 11 лет, женщины от 25 до 59 лет, мужчины от 50 до 59 лет);
  • сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (женщины, мужчины от 60 до 69 лет);
  • бег 60 метров (мужчины и женщины от 25 до 49 лет);
  • бег 30 метров (мальчики, девочки от 8 до 11 лет);
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мальчики, девочки от 8 до 11 лет).

«Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Каждая семья выступала сплоченной командой, участники поддерживали друг друга и особенно болели за старшее поколение», - говорится в сообщении.

Самым возрастным участником фестиваля стал 65-летний Владимир Утко из Псковского района. 

По итогам соревнований были определены победители в личном зачёте:

Среди девочек – Ева Лапина из Печорского района (324 очков).

Среди мальчиков – Николай Игнатенков из Великих Лук (350 очков).

Среди мам золотую медаль и памятный приз получила Надежда Лапина из Печорского района (271 очков).

Среди пап – Станислав Сидорчук из Псковского района (238 очков).

Лучшей бабушкой стала Маргарита Фёдорова из Великих Лук (207 очков), а золотым призёром среди дедушек – Владимир Утко (229 очков).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 июня 2023

Областной фестиваль ГТО среди семей прошёл в Писковичах
01 июня 2023

Оздоровительный детский лагерь «Радуга» примет летом четыре смены детей

01 июня 2023

Познавательный форум для детей и школьников прошёл в Опочке

31 мая 2023

Городской пляж Пскова готов к купальному сезону
31 мая 2023

Подведены итоги ралли «Уралхим Псков – 2023»
31 мая 2023

Соревнования по пулевой стрельбе прошли в Печорском районе

31 мая 2023

Псковские спортсмены завоевали серебро на чемпионате области по баскетболу
31 мая 2023

«Объект непростой»: строящийся ФОКОТ у псковской школы №20 проверил Борис Елкин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...