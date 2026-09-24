Первенство Пскова по рукопашному бою стартует 4 октября

17:19, 24 сентября 2026, ПАИ

Первенство Пскова по рукопашному бою памяти псковских пограничников, погибших при выполнении служебных задач по охране государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, пройдёт в клубе «Спарта» 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской федерации рукопашного боя.

Организаторы планируют собрать порядка 100 участников. «Соревнования будут носить открытый характер. Кроме псковских клубов за медали поборются команды из других муниципалитетов нашего региона», – отметили в городской федерации.

Первенство стартует в 10:00. Вход будет открыт только для участников и представителей команд – без зрителей.