Первенство Пскова по рукопашному бою стартует 4 октября
Первенство Пскова по рукопашному бою памяти псковских пограничников, погибших при выполнении служебных задач по охране государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, пройдёт в клубе «Спарта» 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской федерации рукопашного боя.
Организаторы планируют собрать порядка 100 участников. «Соревнования будут носить открытый характер. Кроме псковских клубов за медали поборются команды из других муниципалитетов нашего региона», – отметили в городской федерации.
Первенство стартует в 10:00. Вход будет открыт только для участников и представителей команд – без зрителей.
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