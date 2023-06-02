Илья Стрелков: Наша повестка сильнее

12:33, 04 июня 2023, ПАИ

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков дал интервью автору программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александру Машкарину, в котором оценил потенциал будущих кандидатов губернаторской кампании, риски предстоящих выборов и вероятность одобрения применения в регионе ДЭГ.

– Илья, часто можно услышать мнение, что для того, чтобы губернаторские выборы были интересными, в них должно участвовать минимум два сильных кандидата. Ваши мнение и оценка потенциального состава участников кампании?

– Я соглашусь с этой точкой зрения: должны быть сильные конкуренты. В принципе, считаю, что они у нас есть. Естественно, у нас есть один основной лидер – это Михаил Юрьевич Ведерников, который планирует переизбираться на второй срок. Одновременно с этим мы видим, что у нас есть две сильные фигуры, точнее партийные организации: это ЛДПР и КПРФ. Борьба между ними точно будет за второе и третье места. Тем самым мы говорим, что выборы у нас будут интересными. Мы не должны забывать и про четвёртое, пятое места: это, скорее всего, будут либо эсеры, либо «Новые люди».

Но недавно у нас был такой демарш Олега Брячака [лидер регионального отделения «Справедливой России – За правду!» заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. – ПАИ]. Многие считают, что это хорошо, потому что добавляет голоса губернатору и говорит о том, что его поддерживают. Я думаю, что тут у эсеров речь больше о внутрипартийной ситуации, потому что Сергей Миронов тоже поддерживает на будущих выборах Владимира Путина.

– Вопрос по поводу потенциального участника от КПРФ. Александр Баев до сих пор не подтверждён ЦК партии. Александр Баев – сильная или слабая фигура? У коммунистов ведь есть куда более известные персоны.

– По моей информации, это всё-таки будет Баев. Это произойдёт буквально, может быть, на следующей неделе. Как я оцениваю его кандидатуру? Это среднячок, более или менее известен в Пскове за счёт участия в кампании в Псковскую гордуму, в которой активно себя вёл. Но в области он малоизвестен. Нигде не присутствует, мало выезжает и будет, скорее всего, набирать электоральные очки за счёт флага КПРФ. Ничего нового в этом не будет.

– Подавляющее большинство депутатов Псковского областного Собрания при одном воздержавшемся отчёт губернатора Михаила Ведерникова поддержали. Что это значит в переводе на электоральный язык?

– Здесь всё достаточно просто. Видно, что губернатор ведёт системную работу. Ведерников собрал в команду единомышленников, потому и такой результат при голосовании. Если говорить с электоральной точки зрения, то это те самые 70 и чуть больше процентов доверия нашему губернатору, которые показывают все соцзамеры.

Это очень большой процент для действующего губернатора, тем более для человека, который планирует переизбираться. Это отмечают и все федеральные эксперты.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы, что ЦИК одобрит использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области?

– Шансы на одобрение заявки очень высокие. В ЦИК отслеживают много критериев. Например, выборы в Псковскую гордуму, когда ДЭГ применялось впервые в нашем регионе: тогда электронным голосованием воспользовалось примерно 10,5 тысячи избирателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда сказала, что это очень хороший результат. И это тоже идёт в копилку применения ДЭГ на предстоящих выборах в этом году и на президентских выборах в следующем году точно.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов ведёт большую кампанию по ДЭГ. Я бы вообще назвал его миссией ДЭГ, потому что проведена громадная работа. Он лично выезжает в каждый район, общается с людьми, с экспертами, рассказывает, что такое ДЭГ.

– Илья, в чём вы видите основные вызовы и риски избирательной кампании в Псковской области?

– Риски есть. Скорее всего, это риски не в муниципальных кампаниях, а на выборах губернатора. Как я уже говорил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, скорее всего, это будут риски и в большой президентской кампании.

Это внешние риски, которые будут идти с Запада. Это наши западные экс-партнёры, которые будут влиять на нашу информационную повестку, будут пытаться вмешаться в наши выборы. Нет смысла называть этих людей. Это уже из Латвии, например, идёт, мы с этим уже сталкиваемся. Вы и ваши коллеги постоянно отбиваете эти фейки. Это делать нужно обязательно, показывая, что наша повестка сильнее.