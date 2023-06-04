Директор Александринского театра: Псков идёт по правильному пути

17:14, 04 июня 2023, ПАИ

Псков в сфере развития креативных индустрий идёт по правильному пути. Такую оценку городу на пресс-конференции в медиацентре ПАИ дал по видео-конференц-связи директор ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)» Сергей Емельянов.

Он напомнил, что первый и единственный юридически оформленный филиал Александрийского театра находится именно в Пскове.

«Многие коллеги говорили, что необходимо заниматься развитием сельских территорий. Говорили и о молодёжи, и о креативных пространствах. Но я думаю, что Псков идёт по правильному пути. <…> Мне кажется, это правильная практика, когда крупнейшие мировые институты, такие как Александринка, Эрмитаж и Третьяковская галерея, идут по пути работы во все муниципалитеты нашей страны. Это помогает равномерно распределять все те блага, которые сегодня есть в нашем сообществе», – подчеркнул он.

Сергей Емельянов обратил внимание на то, что если и дальше идти по этому пути, это позволит больше времени уделять креативной сфере. «Что значит внимание таких институтов? Наступает совершенно иной виток другого культурного развития. Если говорить об опыте псковского филиала, там ставят лучшие молодые режиссёры России. Буквально несколько недель назад была премьера спектакля «Лягушки» по пьесе нобелевского лауреата из Китая, которую поставил [московский. – ПАИ] молодой режиссёр Никита Кобелев», – рассказал директор Александринского театра.

Он подчеркнул, что когда все будут работать на одно большое дело, на сохранение молодёжи в регионе и предоставление ей возможностей, это будет работать в том числе и на развитие креативных индустрий.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения через обучение креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создание условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».