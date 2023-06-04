Марина Абрамова: Псковская область может стать примером для других регионов в сфере креативных индустрий

16:37, 04 июня 2023, ПАИ

Псковская область может стать примером для других регионов в сфере креативных индустрий. Таким мнением на пресс-конференции в медиацентре ПАИ поделилась президент АНО «Креативная экономика», директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Для нас Псковская область – давний друг и партнёр. Уже очень многое сделало совместно. <…> Здесь есть кейсы, в том числе идёт работа с сельскими территориями, которая больше не сделана нигде. Поэтому Псков может стать примером для других регионов, выбрав себе специализацию и показав, как это можно сделать в регионах, где недостаточно средств для инвестиций в креативный сектор», – подчеркнула она.

Марина Абрамова обратила внимание, что очень важно, чтобы каждый регион оценил свой потенциал, нашёл свою специализацию и являлся примером для других примеров: «У Пскова есть очень обширная культурно-историческая база для развития контентного бизнеса: можно поэкспериментировать».

Президент АНО «Креативная экономика» отметила, что развивать креативные индустрии в субъекте, где порой наблюдается дефицит бюджета, очень важно для всей страны. Она отметила особую роль Пскова в этом плане и выразила благодарность губернатору Михаилу Ведерникову и правительству области за личное участие в развитии потенциала сельских территорий через креативные индустрии.

Марина Абрамова выдвинула предложение закрепить в регионе рабочую группу, которая занималась бы развитием сельских индустрий, чтобы представить Псковскую область на федеральном уровне. Также она предложила закрепить креативные индустрии в стратегии социально-экономического развития Псковской области.

Напомним, во исполнение поручения президента России от 16 января 2020 года № Пр-59 о выработке комплексного подхода к созданию привлекательных условий для переезда и закрепления населения в сельской местности и его апробации в Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников принял решение о реализации на территории Псковской области ведомственного регионального проекта «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий».

Псковская область – один из передовых регионов России, который включился в работу над развитием креативной экономики.

В 2022 году команда федеральных экспертов совместно с АНО «Креативная экономика» исследовала территории и разработала концепцию их развития «Псковский креативный путь». Для каждой из семи территорий был сформирован свой особенный сценарий развития.

1 июля 2022 года на итоговой презентации федеральные эксперты и молодые архитекторы представили результаты проведённого исследования: определены ключевые показатели и составляющие креативной среды населённых пунктов и предложены рекомендации по развитию их креативной идентичности. В рамках исследования было предложено определить и зафиксировать конкретные креативные продукты или услуги, которые станут точкой роста креативных индустрий и притяжения новых талантов для населённого пункта.

7 июля 2022 года губернатор региона Михаил Ведерников презентовал проект комплексного развития опорных населённых пунктов Псковской области на форуме «Российская креативная неделя», который проходил в Москве.

Исследование креативного потенциала являлось первым этапом работы по изучению среды. Выработанные решения были переданы команде архитекторов, градостроителей, урбанистов и дизайнеров для дальнейшей работы над проектом пространственного развития исследуемых территорий.

Изучение региональных практик на примере семи пилотных территорий показало, что необходимо создавать условия для развития и коммерциализации творческого потенциала населения через обучение креативным навыкам представителей государственной и муниципальной власти региона, представителей общественных организаций и бизнеса, а также создание условий для расширения присутствия локальных продуктов на федеральном уровне.

Отметим, что эффектами развития креативных индустрий на макроуровне являются повышение ВРП, повышение экспортного потенциала, создание инновационной среды и привлечение талантов в регион, развитие внутреннего и внешнего туризма, формирование новых ценностей и социальных моделей, обеспечение социально-экономической устойчивости городов региона.

Добавим, что поддержка креативных направлений бизнеса осуществляется через обучающие мероприятия и форумы «Другое дело», «Неделя креативной экономики», «Другой наставник» и «Образ дела».