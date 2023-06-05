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Отменены все массовые мероприятия встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Отменены все массовые мероприятия 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Это продиктовано соображениями безопасности, сообщили ПАИ в пресс-центре встречи.

Фото luki.ru

«Кей-граб», открытие и закрытие встречи будут транслироваться онлайн. Вся культурная программа будет перенесена в учреждения культуры. 

Обновленный план проведения встречи:

11 июня (воскресенье):

• утренний тренировочный полёт;

• 9:00 – 15:00 – регистрация участников;

• вечерний полёт «кей-граб» (видеотрансляция).

12 июня (понедельник):

• утренний тренировочный полёт;

• 9:00 – 16:00 – регистрация участников;

• 18:00 – генеральный брифинг (видеотрансляция);

• 18:45 – начало движения колонны к месту общего старта аэростатов;

• 19:00 – 21:00 – общий старт (видеотрансляция).

13 – 16 июня:

• спортивные полёты (утро, вечер).

17 июня (суббота):

• утренний спортивный полёт;

• 15:00 – дебрифинг;

• 17:00 – торжественное закрытие (видеотрансляция).

Позже организаторы обещают опубликовать подробную программу культурно-массовых мероприятий.

Вход на мероприятия будет открыт для пилотов, членов команд, волонтёров, почётных гостей и представителей СМИ. Для жителей и гостей города будет организована онлайн-трансляция.

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