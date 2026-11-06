Ночные заморозки прогнозируются в Псковской области 7 ноября

18:29, 06 ноября 2026, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха в области ночью составит –3...+2 градуса, днём поднимется до +3..+8 градусов. В Пскове температура ночью опустится до –2...0 градусов, днём ожидается +5...+7 градусов.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.