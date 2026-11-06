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Общество

В Псковской области уровень оплаты газа населением вырос на 4%

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и стопроцентный сбор платежей за газ в 2026 году. Уровень оплаты природного газа населением Псковской области за девять месяцев 2026 года вырос на 4 % в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Фото: ПАИ

В отношении всех должников специалисты компании проводят уведомительную работу, в рамках которой сотрудники звонят должнику, выезжают к абонентам-должникам для проведения разъяснительной работы, информируют о способах оплаты, предлагают погасить задолженность в добровольном порядке, направляют уведомления о возможности предстоящего отключения от газоснабжения.

Так, с начала года специалисты компании направили должникам более 47 тысяч уведомлений о задолженности за природный газ на общую сумму более 81 млн рублей. После получения уведомлений 60 % абонентов полностью погасили задолженность, избежав приостановления поставки газа.

Также абонентам-должникам направили около 3,5 тысячи заказных писем, подали в суд 1 181 заявление для взыскания задолженностей на общую сумму 3,9 млн рублей и взыскали по решению суда долги на сумму около 2,5 млн рублей. Также специалисты выезжают к абонентам для проведения разъяснительной работы по формированию задолженности и предоставления возможности погасить её на месте. 464 из них воспользовались возможностью и сразу оплатили все начисления на общую сумму около 4,5 млн рублей. Остальным абонентам следует в ближайшее время погасить задолженность, чтобы не допустить отключения газа.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства – оплачивать потреблённый газ до 15-го числа каждого месяца и регулярно передавать показания приборов учёта до 25-го числа каждого месяца.

«Мы неоднократно уведомляем наших абонентов о возникшей задолженности и предоставляем все возможности для исправления ситуации, прежде чем принимать крайние меры в виде отключения домовладений от газоснабжения. В большинстве случаев долги погашаются. Также мы уделяем большое внимание качеству обслуживания наших абонентов и развитию наших дистанционных сервисов, которые дают абонентам возможность экономить своё время, всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте и оплачивать потреблённый газ без комиссии», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

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